Тамбовчанин вытащил из дачного дома вещи и распродал их

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-21T13:08:11+03:00

53-летний мужчина уже не в первый раз попадается на воровстве

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В Тамбове задержали мужчину за дачную кражу. В начале октября в отдел полиции № 3 обратился 55-летний местный житель. Сотрудники выехали в дачный кооператив на Рассказовском шоссе. Здесь они опросили владельца участка. Мужчина рассказал, что с 29 сентября по 6 октября кто-то обокрал его.

Выяснилось, что вор, воспользовавшись отсутствием владельца, взломал дверной замок и проник в дачный дом. Отсюда он унес велосипед «Стингер», углошлифовальную машинку «Бош», телеприставку и водяной насос. В доме эксперты изъяли отпечатки пальцев и обуви вора, взломанный замок. Также сотрудники опросили соседей потерпевшего.

С помощью собранной информации задержали 53-летнего тамбовчанина, который в отделе полиции дал признательные показания. По его словам, все похищенное он распродал по дешевке, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Раньше мужчина уже совершал схожие кражи.

- Возбуждено уголовное дело по п. «А» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU