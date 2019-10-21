Тамбовчанин вытащил из дачного дома вещи и распродал их
В Тамбове задержали мужчину за дачную кражу. В начале октября в отдел полиции № 3 обратился 55-летний местный житель. Сотрудники выехали в дачный кооператив на Рассказовском шоссе. Здесь они опросили владельца участка. Мужчина рассказал, что с 29 сентября по 6 октября кто-то обокрал его.
Выяснилось, что вор, воспользовавшись отсутствием владельца, взломал дверной замок и проник в дачный дом. Отсюда он унес велосипед «Стингер», углошлифовальную машинку «Бош», телеприставку и водяной насос. В доме эксперты изъяли отпечатки пальцев и обуви вора, взломанный замок. Также сотрудники опросили соседей потерпевшего.
С помощью собранной информации задержали 53-летнего тамбовчанина, который в отделе полиции дал признательные показания. По его словам, все похищенное он распродал по дешевке, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Раньше мужчина уже совершал схожие кражи.
- Возбуждено уголовное дело по п. «А» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU