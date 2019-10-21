2019-10-21T12:07:01+03:00
Происшествия

В прокуратуре начали проверку по факту обрушения трубы в тамбовском торговом центре «Студенец»

ЧП произошло на следующий день после открытия
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова начала проверку информации, появившейся в сети Интернет, по поводу обрушения трубы в помещении кафе недавно введенного в эксплуатацию торгово-развлекательного центра. ЧП произошло в воскресенье, 20 октября на следующий день после официального открытия торгового центра. Случившееся сильно перепугало одну из посетительниц кафе, девушке стало плохо.

- По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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