Тамбовчанин украл два айфона из магазина, где работал продавцом-консультантом

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-21T14:52:02+03:00

Кроме того, мужчина забрал себе полученную от клиента предоплату за сотовый телефон

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» и ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Установлено, что тамбовчанин работал продавцом-консультантом в магазине по продаже телефонов марки «Apple». В августе прошлого года он украл из своего отдела два айфона, сданных в торговую точку. Причиненный ущерб составил 5 и 11 тысяч рублей соответственно.

На этом мужчина не остановился. Через месяц после кражи он получил 63 тысячи рублей наличными от клиента торговой в качестве предоплаты за сотовый телефон «Apple iPhoneX». Он обманул покупателя, сказав, что тот получит смартфон на следующий день, а на деле же деньги взял себе.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Отменив условное осуждение по предыдущему приговору, по которому он осужден за мошенничество, определил к отбытию 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU