Благотворительную помощь от «Доброй точки» получат до 6 500 тысяч тамбовчан

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-21T12:42:44+03:00

Некоммерческая организация во второй раз получила два миллиона рублей гранта

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Во второй раз тамбовский благотворительный проект «Добрая точка» Центра поддержки гражданских и общественных инициатив «Открытый мир» победил в конкурсе Фонда президентских грантов и стал обладателем двух миллионов рублей. На эти деньги некоммерческая организация планирует увеличить число получателей помощи более чем в 2,5 раза, а это примерно 6 500 человек.

- Получить помощь можно лично в центре выдачи вещей «Добрая точка» (ул. Синева, 4А), через районные Центры социальных услуг для населения, сельсоветы, местные некоммерческие организации, а также используя механизм семейной интернет-заявки с возможностью индивидуализированного выбора и подбора одежды (включая возможность удаленной доставки), - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Прошлый грант «Добрая точка» потратила на разработку автоматизированной системы вещевой помощи многодетным семьям и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, волонтеры расширили сеть партнеров и сделали так, чтобы нуждающиеся в вещах люди смогли выбирать одежду по фотографии с учетом индивидуальных размеров каждого члена семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU