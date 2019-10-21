2019-10-21T12:19:22+03:00
Общество

Судебные приставы могут продать машину тамбовской автошколы за долги

Задолженность компании превысила 180 тысяч рублей
Марина Поповцева
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Автошкола в Мордовском районе задолжала по налогам более 180 тысяч рублей. При этом расплачиваться добровольно она не собиралась. Производство о взыскании с фирмы долга находилось на исполнении в Мордовском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области.

В итоге судебным приставам пришлось арестовать имущество должника – иномарку 2012 года выпуска. По оценке приставов, авто стоит более 200 тысяч рублей.

- На данном этапе судебный пристав-исполнитель ознакомил должника с отчетом об оценке и в случае неуплаты задолженности будет произведена реализация автомобиля, - сообщают в УФССП по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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