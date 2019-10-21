2019-10-21T10:36:28+03:00
Происшествия

В торговом центре «Студенец» в Тамбове на следующий день после открытия обрушилась труба огромного диаметра

После случившегося плохо себя почувствовала посетительница кафе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Из трубы вытекла какая-то жидкостьИз трубы вытекла какая-то жидкость
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В торговом центре «Студенец», официальное открытие которого состоялось в субботу 19 октября, произошло ЧП. В сеть попала видеозапись с камеры, расположенном в кафе на первом этаже здания. На ней видно, как внезапно с потолка заведения прямо в зал падает труба достаточно большого диаметра, из которой вытекает какая-то жидкость. Это произошло 20 октября около 17 часов. Перепуганные посетители кафе быстро покинули его. На записи видно, как девушке, рядом с которой обрушилась труба, становится плохо. Судя по всему, она сильно перепугалась и находилась в шоковом состоянии.

Администрация торгового центра в лице заместителя руководителя проекта Ильи Антипова разъяснять ситуацию отказывается, не отрицая при этом, что ЧП имело место быть.

- Пока никаких комментариев по поводу этой ситуации мы не даем, - сказал Илья Антипов.

Видео "Подслушано в Тамбове"

Студенец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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