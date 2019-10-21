Фестивали Тамбовщины претендуют на роль лучших в стране

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-21T11:34:22+03:00

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Тамбовские фестивали стали победителями регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В нем участвовали субъекты Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов. Итоги регионального этапа подвели в Москве. Три тамбовских фестиваля вошли в число победителей.

В этом году для участия в премии подали 260 заявок из 33 регионов. В финал прошли более 130 проектов из 30 субъектов. Все три фестиваля от Тамбовщины стали победителями.

Так, "Лысогороские санки" заняли первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма». Этой зимой фестиваль прошел в Тамбовском районе впервые. Более 10 тысяч человек собрались на самых крутых горках Притамбовья, чтобы покататься на ледянках и ватрушках, а также попробовать другие виды зимних развлечений.

Летний фестиваль «Вишневарово» признали лучшим событием в области гастрономического туризма. Уварово - «вишнёвая столица» Тамбовщины, издревле славящаяся своими садами. Отсюда и идея фестиваля. Ежегодно этот праздник принимает свыше 7 тысяч человек из разных регионов. В этом году, как одно из значимых российских событий, фестиваль транслировался в прямом эфире на портале Культура.рф.

Мичуринский Праздник русского сарафана занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов». За пять лет этот фестиваль стал визитной карточкой района и одним из самых ярких событий Тамбовщины. Здесь можно узнать все об истории, видах и национальных особенностях этой одежды и встретить в ней не только участников праздника, но организаторов и даже руководителей муниципалитетов.

- Победители межрегионального этапа представят свои проекты в финале Национальной премии Russian Event Awards, - сообщает пресс-служба областной администрации. - Он пройдет с 15 по 17 ноября в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU