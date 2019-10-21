В Тамбове наступит очередная «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-21T11:00:53+03:00

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Тамбовский областной краеведческий музей приглашает всех желающих 2 ноября с 16:00 до 22:00 на Всероссийскую ежегодную акцию «Ночь искусств».

В этот день пройдет презентация выставки «Заповедными тропами», в рамках которой гости акции примут участие в мастер-класс по изготовлению буклета «Заповеднику «Воронинский» - 25».

Юных гостей праздника ждут конкурсы и викторины, различные мастер-классы под руководством волонтеров, инсталляции, интерактивные экскурсы, и всевозможные сюрпризы.

Впервые во время акции пройдет мастер-класс по созданию профессионального грима, который проведет педагог театральных дисциплин Тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова.

- Также жители и гости города Тамбова смогут принять участие в интерактивной викторине «История в лицах», мероприятии, посвященном семейным путешествиям на природу и туристическим походам. Познакомиться с выставкой в рамках реализации регионального проекта «Музейный марафон “Регион 68 - Музей. ru…”» и со стационарной экспозицией музея. Проверить свои знания, поучаствовав в викторине «Путешествие по родному краю». Вечер завершится дефиле от модельного агентства М-Стар, - сообщает региональное управление культуры и архивного дела.

Фото: управление культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU