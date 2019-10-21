2019-10-21T10:30:45+03:00
Общество

Тамбовские молодожены могут без очереди получить консультации врачей

Грамотно подготовиться к рождению ребенка поможет сертификат «Здоровье будущего малыша»
Марина Поповцева
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527 супружеских пар Тамбовской области воспользовались сертификатами для молодоженов «Здоровье будущего малыша». Он дает супругам возможность грамотно подготовиться к рождению ребенка.

Сертификаты выдают с 2015 года. Их вручают паре при регистрации брака. Бумагой можно воспользоваться в течение года со дня свадьбы. Она дает право без предварительной записи и очереди проконсультироваться с терапевтом, акушером-гинекологом, урологом, пройти необходимые обследования.

Все это поможет молодоженам родить здорового и желанного ребенка.

- Для получения консультации обладателям сертификата необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к ответственному лицу за организацию медицинской помощи молодоженам. При себе необходимо иметь: сертификат, паспорт, страховой медицинский полис, - пояснили в региональном отделении партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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