В аварии под Тамбовом пострадали двое детей
Авария, в которой пострадали две девочки, произошла 19 октября в 15 часов 28 минут на Дорожном переезде около дома №30 села Бокино Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» столкнулся с «ВАЗ-21099», под управлением 48-летнего мужчины. В результате аварии травмы получили маленькие пассажирки автомобиля «Volkswagen Polo».
- Четырехлетнюю и восьмилетнюю девочек на месте происшествия осмотрели врачи скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
В иномарке находились две маленькие девочкиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU