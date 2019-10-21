2019-10-21T10:02:14+03:00
Происшествия

В аварии под Тамбовом пострадали двое детей

Девочки находились в машине, которая протаранила второе авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автомобили столкнулись в селе БокиноАвтомобили столкнулись в селе БокиноФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали две девочки, произошла 19 октября в 15 часов 28 минут на Дорожном переезде около дома №30 села Бокино Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» столкнулся с «ВАЗ-21099», под управлением 48-летнего мужчины. В результате аварии травмы получили маленькие пассажирки автомобиля «Volkswagen Polo».

- Четырехлетнюю и восьмилетнюю девочек на месте происшествия осмотрели врачи скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В иномарке находились две маленькие девочки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В иномарке находились две маленькие девочкиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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