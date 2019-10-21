Тамбовский Роспотребнадзор «завернул» 16 партий сигарет

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-21T09:30:49+03:00

За 2019 год специалисты проверили более 2,5 тысяч пачек сигарет и 72 торговых точки

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С начала 2019 года Роспотребнадзор по Тамбовской области приостановил 16 партий табачной продукции, всего - 561 пачка. В целом за 9 месяцев специалисты проверили более 2,5 тысяч пачек сигарет. Нарушений при этом выявлено не было.

Зато зафиксировано 33 нарушения при реализации табачной продукции. Виновные предприниматели и продавцы были оштрафованы на общую сумму в 228 тысяч рублей.

- На контроле службы Роспотребнадзора области находится 3890 торговых предприятий, осуществляющих розничную продажу табачной продукции. За 9 месяцев 2019 года было проверено 50 субъектов (72 объекта), осуществляющих розничную продажу табачной продукции, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU