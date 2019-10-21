2019-10-21T09:30:49+03:00
Общество

Тамбовский Роспотребнадзор «завернул» 16 партий сигарет

За 2019 год специалисты проверили более 2,5 тысяч пачек сигарет и 72 торговых точки
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала 2019 года Роспотребнадзор по Тамбовской области приостановил 16 партий табачной продукции, всего - 561 пачка. В целом за 9 месяцев специалисты проверили более 2,5 тысяч пачек сигарет. Нарушений при этом выявлено не было.

Зато зафиксировано 33 нарушения при реализации табачной продукции. Виновные предприниматели и продавцы были оштрафованы на общую сумму в 228 тысяч рублей.

- На контроле службы Роспотребнадзора области находится 3890 торговых предприятий, осуществляющих розничную продажу табачной продукции. За 9 месяцев 2019 года было проверено 50 субъектов (72 объекта), осуществляющих розничную продажу табачной продукции, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове сократили рейсы на Чистые пруды
Тамбовчанин вытащил из дачного дома вещи и распродал их
Благотворительную помощь от «Доброй точки» получат до 6 500 тысяч тамбовчан
Судебные приставы могут продать машину тамбовской автошколы за долги
В прокуратуре начали проверку по факту обрушения трубы в тамбовском торговом центре «Студенец»
Фестивали Тамбовщины претендуют на роль лучших в стране
В Тамбове наступит очередная «Ночь искусств»
В торговом центре «Студенец» в Тамбове на следующий день после открытия обрушилась труба огромного диаметра
Тамбовские молодожены могут без очереди получить консультации врачей
В аварии под Тамбовом пострадали двое детей
Тамбовчанки вошли в число финалистов конкурса воспитателей
К 75-летию Великой Победы тамбовские общественники запустят серию радиороликов в Сети
Тамбовчанам будут рассказывать об успехах в сельском хозяйстве на YouTube-канале
Пожилой тамбовчанин, у которого за рулем оторвался тромб, въехал в прицеп фуры
Александр Григорян уволился с поста главного тренера ФК «Тамбов»
Тамбовчан зовут на чемпионат «Изучи интернет-управляй им»
В Тамбове появилась новая «зебра»
Тамбовчанка «подарила» аферистам 383 тысячи рублей