Тамбовчанки вошли в число финалистов конкурса воспитателей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-21T09:00:57+03:00

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В Тамбовской области подвели итоги регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В 2019 году регион представил на конкурс 59 заявок, в их числе 12 педагогов из детсадов Тамбова.

По итогам конкурса 8 воспитателей из Тамбова получили награды в четырех конкурсных номинациях. Наталия Бахтигареева и Оксана Попова из садика «Изумрудный город» заняли соответственно 1 и 3 места в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации».

В номинации «Молодые профессионалы» лучшими стали Ольга Четырина (детсад № 7 «Золотая рыбка», 2 место), Алина Белоусова (детсад №48 «Пчёлка», 3 место) и Наталия Борисова (детсад №62 «Огонёк», 3 место).

3 место в номинации «Верность профессии» получила Татьяна Логина, воспитатель детского сада № 54 «Аленький цветочек». Лучшими профессионалами образовательной организации названы Светлана Бетина (д/с № 54 «Аленький цветочек», 1 место) и Ольга Сердюкова (д/с № 10 «Малютка», 2 место).

- Впереди у региональных финалистов федеральный этап. Его итоги будут известны в конце года, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU