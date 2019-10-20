2019-10-20T19:04:04+03:00
Общество

К 75-летия Великой Победы тамбовские общественники запустят серию радиороликов в Сети

На реализацию этого проекта НКО выделили около 500 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Тамбовские общественники привлекут инвалидов молодого возраста к реализации проекта «Я помню! Я горжусь!». Как пояснили в администрации области, суть этого проекта: к 75-летию победы в Великой Отечественной войне разыскать материалы о героях войны – родственниках участников организации, создать радиорепортажи на основе их историй и распространить их по Сети. На реализацию этой задумки Фонд пезидентских грантов выделил около полумиллиона рублей.

- Проект, с которым мы победили, это - новая жизнь радио «Отражение», которое было создано на базе нашей организации при поддержке субсидии администрации области. Проект в обновленной версии - это онлайн- радио в интернете. На полученные деньги гранта мы создадим интересные тематические передачи в преддверии 75-летия Великой Победы, - рассказала председатель регионального отделения общественной организации «Новые возможности» Марина Полухина.

Кроме того, отмечают представители НКО, проект поможет повысить качество жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью вовлечения их в сферу интеллектуальной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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