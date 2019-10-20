2019-10-20T18:42:45+03:00
Общество

Тамбовчанам будут рассказывать об успехах в сельском хозяйстве на YouTube-канале

Организаторы обещают корректировать содержание видео в зависимости от откликов зрителей
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:

АГРО-РАЛЛИ 2019.

Изменить размер текста:

Управление сельского хозяйства Тамбовской области запустило на YouTube канал о развитии агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации. На новой сетевой площадке организаторы планируют регулярно обновлять информацию о сельхозорганизациях, событиях и тематических мероприятиях.

- Специалисты надеются, что видеоматериалы будут интересны не только работникам отрасли, но и всем жителям региона. В зависимости от откликов зрителей, планируется корректировка материалов, - добавляют в обладминистрации.

На момент публикации заметки на канал "АПК Тамбовской области" подписались 22 человека.

СПРАВКА:

Тамбовская область по итогам 2018 года заняла девятое место в России и третье в Центральном федеральном округе по производству зерна. По валовому сбору сахарной свеклы регион занял пятую позицию в общероссийском рейтинге и четвёртую в ЦФО. По производству сахара - входит в пятерку крупнейших российских производителей. Регион занял восьмое место по производству подсолнечника в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 75-летия Великой Победы тамбовские общественники запустят серию радиороликов в Сети
Пожилой тамбовчанин, у которого за рулем оторвался тромб, въехал в прицеп фуры
Александр Григорян уволился с поста главного тренера ФК «Тамбов»
Тамбовчан зовут на чемпионат «Изучи интернет-управляй им»
В Тамбове появилась новая «зебра»
Тамбовчанка «подарила» аферистам 383 тысячи рублей
Тамбовчанам покажут театральные костюмы
В Тамбове наградили победителя фотоконкурса Покровской ярмарки
На Тамбовщине зреет очередной «мусорный» бунт?
Лучшим участковым Тамбовщины стал полицейский из Кирсановского района Михаил Минаев
У «Кристалла» сбили мотоциклиста: авария парализовала движение в центре Тамбова
В тамбовских Ласках отключат электричество
На строительство ФАПов в Тамбовской области выделено 32,2 млн рублей
Задержанного вице-губернатора Тамбовщины Глеба Чулкова отправили под домашний арест
Мичуринский воришка забыл на месте преступления шапку
Под Тамбовом сгорел заброшенный дом: пламя перекинулось на новостройку
Прокуратура потребовала организовать освещение на дороге в Тамбовской области
В Тамбов прибудет мироточивая икона из Ивановки
Тамбовчанка два месяца воровала золотые украшения у знакомой
Тамбовчанин врезался в пень на угнанном грузовике
С жителей Тамбовского района незаконно брали плату за вывоз мусора
В Тамбовской области стало на 30% больше яиц
Тамбовчанки пытались вынести из магазина спиртное и одежду
В Тамбовской области в аварии пострадал 17-летний парень
Жительницу Тамбовской области обманом лишили сбережений
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»