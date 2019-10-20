Тамбовчанам будут рассказывать об успехах в сельском хозяйстве на YouTube-канале

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-20T18:42:45+03:00

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Управление сельского хозяйства Тамбовской области запустило на YouTube канал о развитии агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации. На новой сетевой площадке организаторы планируют регулярно обновлять информацию о сельхозорганизациях, событиях и тематических мероприятиях.

- Специалисты надеются, что видеоматериалы будут интересны не только работникам отрасли, но и всем жителям региона. В зависимости от откликов зрителей, планируется корректировка материалов, - добавляют в обладминистрации.

На момент публикации заметки на канал "АПК Тамбовской области" подписались 22 человека.

СПРАВКА:

Тамбовская область по итогам 2018 года заняла девятое место в России и третье в Центральном федеральном округе по производству зерна. По валовому сбору сахарной свеклы регион занял пятую позицию в общероссийском рейтинге и четвёртую в ЦФО. По производству сахара - входит в пятерку крупнейших российских производителей. Регион занял восьмое место по производству подсолнечника в России.

ИСТОЧНИК KP.RU