Пожилой тамбовчанин, у которого за рулем оторвался тромб, въехал в прицеп фуры
78-летний мужчина скончался
Мужчина умер за рулем
Изменить размер текста:
В Тамбове на улице Киквидзе пожилой водитель стал участником аварии. Его «шестерка» влетела под прицеп фуры, следовавшей в соседнем ряду. По предварительным данным, 78-летнему мужчине стало плохо прямо за рулем, скорее всего у него оторвался тромб. Потерявшая управление машина «нырнула» под большегруз.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU