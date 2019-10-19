Пожилой тамбовчанин, у которого за рулем оторвался тромб, въехал в прицеп фуры

19 Окт. 20:03 2019-10-19T20:03:48+03:00

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В Тамбове на улице Киквидзе пожилой водитель стал участником аварии. Его «шестерка» влетела под прицеп фуры, следовавшей в соседнем ряду. По предварительным данным, 78-летнему мужчине стало плохо прямо за рулем, скорее всего у него оторвался тромб. Потерявшая управление машина «нырнула» под большегруз.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU