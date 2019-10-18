Юным тамбовчанам предлагают нарисовать открытку про Елку Победы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-18T11:30:53+03:00

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Музей Победы открывает конкурс новогодних открыток для юных художников Тамбовщины, принять участие в котором могут школьники области в возрасте от 7 до 17 лет. Ребятам предстоит пофантазировать на тему того, как проходил новый год в победном 1945-м. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

- Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии, - сообщают организаторы конкурса.

Работы принимаются до 10 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет по три победителя. Финалистов объявят в начале декабря. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия». Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

ИСТОЧНИК KP.RU