2019-10-18T11:30:53+03:00
Общество

Юным тамбовчанам предлагают нарисовать открытку про Елку Победы

Победителей пригласят на праздничный исторический квест
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Музей Победы открывает конкурс новогодних открыток для юных художников Тамбовщины, принять участие в котором могут школьники области в возрасте от 7 до 17 лет. Ребятам предстоит пофантазировать на тему того, как проходил новый год в победном 1945-м. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

- Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии, - сообщают организаторы конкурса.

Работы принимаются до 10 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет по три победителя. Финалистов объявят в начале декабря. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия». Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тамбовской области в аварии пострадал 17-летний парень
Жительницу Тамбовской области обманом лишили сбережений
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
В Тамбовской области столкнулись две иномарки
Железнодорожный вокзал Тамбова признали опасным для пассажиров
Тамбовские семьи получают поддержку при рождении детей
Губернатор Тамбовщины Александр Никитин заранее знал о задержании своего зама
От гриппа планируется привить более 528 тысяч тамбовчан
В Тамбове отключат свет
В Тамбове внедряется «умная» транспортная система
Кондуктор тамбовского автобуса, которая отправила ребенка «просить деньги у пассажиров», извинилась перед девочкой и ее мамой
В Тамбовской области на ремонт дорог потратили почти 6 млрд рублей
В Тамбовской области отменяются сезонные пригородные поезда
В Москве наградят 16-летнюю тамбовчанку, которая спасла во время пожара двух маленьких детей
12 утонули, 8 спасли: в Тамбовской области подвели итоги купального сезона
Тамбовское предприятие 5 месяцев не платило работникам зарплату
Администрация Тамбовской области ответила на претензии ОНФ к школе-долгострою в Мичуринске
Пособие для многодетных тамбовских семей вырастет на 332 рубля
В Мичуринске рецептурные препараты продавали всем желающим
Тамбовчанка в очередной раз попалась на незаконной продаже алкоголя
Кондуктор тамбовского автобуса заставила девочку просить деньги на проезд у пассажиров
В Тамбове столкнулись микроавтобус и легковушка