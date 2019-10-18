В Тамбовской области столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-18T11:00:29+03:00

В результате аварии 23-летняя девушка оказалась в больнице

Изменить размер текста: A A

На 480-м километре автодороги «Р-22 Каспий» в Знаменском районе 39-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» столкнулся с «Пежо 308». За рулем «Пежо» сидела 23-летняя девушка, которая как раз поворачивала налево.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо 308» получила телесные повреждения и была доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU