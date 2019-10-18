2019-10-18T11:00:29+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись две иномарки

В результате аварии 23-летняя девушка оказалась в больнице
Марина Поповцева
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Водитель "Пежо" неудачно повернула налевоВодитель "Пежо" неудачно повернула налевоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 480-м километре автодороги «Р-22 Каспий» в Знаменском районе 39-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» столкнулся с «Пежо 308». За рулем «Пежо» сидела 23-летняя девушка, которая как раз поворачивала налево.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Пежо 308» получила телесные повреждения и была доставлена во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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