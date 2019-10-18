Тамбовские семьи получают поддержку при рождении детей

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-18T10:00:52+03:00

Какие выплаты положены на первого, второго и третьего ребенка

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В Тамбовской области семьи, в которых родился первый ребенок и которые нуждаются в поддержке, могут получать 8710 рублей ежемесячно. В 2019 году выплату получили более 2-х тысяч семей.

При рождении первого ребенка у мамы до 25 лет, семья получает 3 тысячи рублей ежемесячно, пока малышу от 1,5 до 3-х лет. Этой льготой воспользовались 908 семей на общую сумму 32 млн рублей.

При рождении второго или последующего ребенка предоставляется федеральный и областной материнский капитал. Средствами первого распорядились 4243 семьи, второй получили 702 семьи.

На третьего или последующих детей до того, как малышу исполнится 3 года, ежемесячно выплачивается 8731 рубль. Такая сумма предоставлена 1197 семьям.

139 семей воспользовались субсидированием процентной ставки по кредитам на строительство жилья или на развитие крестьянско-фермерского хозяйства.

Семьи, у которых не получается стать родителями без помощи медиков, могут сделать ЭКО за счет средств фонда ОМС.

- За последние 10 месяцев проведено 329 процедур на 29,6 миллиона рублей, - сообщают в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU