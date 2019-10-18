2019-10-18T09:00:01+03:00
Общество

От гриппа планируется привить более 528 тысяч тамбовчан

Вакцинация коснется нее менее 50 % населения
Марина Поповцева
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В Тамбовской области наблюдается закономерный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Чаще всего от них страдают дети до 14 лет. Случаев гриппа в области пока не зарегистрировано. Однако специалисты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют распространение вирусов гриппа типа А H1N1 2009, А H3N2 и В.

Для профилактики заболеваемости в регионе планируется привить более 528 тысяч человек, в том числе 153 тысячи детей. Учреждения здравоохранения, образования и социального обеспечения населения также готовятся к работе в условиях эпидемического подъема заболеваемости.

К настоящему моменту вакцина для детей поступила в полном объеме. 45 % детей уже привито. В ближайшие дни должна поступить вторая партия для взрослых. Иммунизацию планируется завершить до 1 ноября.

Привить планируется не менее 50 % населения. В прошлом году такая мера позволила избежать эпидемии.

- Во всех государственных лечебных учреждения создан необходимый запас как лекарственных препаратов, так и необходимый набор аппаратов искусственной вентиляции легких - все то, что необходимо для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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