В Тамбове внедряется «умная» транспортная система
В Тамбове продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Ее цель – максимальная безопасность и эффективность транспортного процесса.
Сейчас в областном центре уже применяются автоматизированные системы управления в сфере дорожно-транспортного хозяйства. За работой городского транспорта следят диспетчеры, в том числе на конечных остановках «Магистральная» и «Пигмент».
Информацию о движении пассажирского транспорта можно на сайте www.transport68.ru и на «умных» остановках, оборудованных специальными табло. Таких табло в городе 109. Кроме того, в городском пассажирском транспорте установлено 250 комплектов автоинформаторов.
- Планируется приобрести дополнительные комплекты оборудования в ближайшие годы. Ведется работа по определению вида необходимой адаптивной интеллектуальной системы, технические возможности, стоимость проектирования и работ по внедрению, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU