В Тамбове внедряется «умная» транспортная система

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-17T17:59:43+03:00

Она сделает дорожное движение комфортным и безопасным для всех

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В Тамбове продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. Ее цель – максимальная безопасность и эффективность транспортного процесса.

Сейчас в областном центре уже применяются автоматизированные системы управления в сфере дорожно-транспортного хозяйства. За работой городского транспорта следят диспетчеры, в том числе на конечных остановках «Магистральная» и «Пигмент».

Информацию о движении пассажирского транспорта можно на сайте www.transport68.ru и на «умных» остановках, оборудованных специальными табло. Таких табло в городе 109. Кроме того, в городском пассажирском транспорте установлено 250 комплектов автоинформаторов.

- Планируется приобрести дополнительные комплекты оборудования в ближайшие годы. Ведется работа по определению вида необходимой адаптивной интеллектуальной системы, технические возможности, стоимость проектирования и работ по внедрению, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU