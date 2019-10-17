2019-10-17T17:01:29+03:00
Общество

В Тамбовской области на ремонт дорог потратили почти 6 млрд рублей

Отремонтировано 17, 038 км дорог общего пользования
Марина Поповцева
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В 2019 году объем Дорожного фонда Тамбовской области составил почти 6 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд из федерального бюджета. С начала года отремонтировано 17, 038 км дорог общего пользования регионального значения и 346,82 пог. м искусственных сооружений.

Так, проведена реконструкция дороги «Тамбов-Пенза» и капитальный ремонт участков трассы «Орел-Тамбов». Отремонтированы дороги «Мичуринск - Липецк» в Мичуринском районе и «Тамбов - Котовск» в Тамбовском, Никифоровском, Мичуринском районах.

Также работы проведены на дорогах Жердевки, на мосту через Цну в Моршанске и мосту через Ворону в Мучкапском районе.

Продолжается ремонт на трассах «Тамбов - Шацк» в Староюрьевском, Первомайском и Никифоровском районах. В эксплуатацию объекты планируют ввести в последующие годы.

В этом году в области началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 2019 год его финансирование составило 677 млн рублей, в основном, это средства федерального бюджета. Полностью завершены работы по дорогам Тамбов - Северный обход и Моршанск – Пичаево.

- Финансирование национального проекта БКАД на территории Тамбовской области на 2020 год составит 639 741,5 тысяч рублей, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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