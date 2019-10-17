Кондуктор тамбовского автобуса, которая отправила ребенка «просить деньги у пассажиров», извинилась перед девочкой и ее мамой

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-17T17:36:29+03:00

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17 октября в МБУ «Пассажирские перевозки» состоялось экстренное совещание, поводом для которого стала ситуация, произошедшая на маршруте 18С 16 октября. Накануне на сайт муниципального учреждения поступила жалоба от жительницы Тамбова, возмущенной некорректным поведением кондуктора в отношении ее несовершеннолетней дочери.

- Моя дочь ехала из художественной школы по маршруту 18С, на остановке Чичканова она попыталась оплатить проезд картой, - рассказала мама девочки. - Кондуктор сказала, что карта в стоп-листе. Она начала унижать ребенка, обвинять, что она знала об этом и специально платила картой. Наличных денег у дочки не было, только 10рублей.

По словам женщины, кондуктор не выпустила юную пассажирку из автобуса и со словами «я из-за тебя лишатся работы не собираюсь, иди по салону», заставила девочку просить деньги.

- Мы сразу же связались с мамой девочки, выяснили обстоятельства произошедшего и пригласили кондуктора и представителя фирмы перевозчика «Транзит 68/18» для объяснений, - рассказал директор МБУ Пассажирские перевозки» Валерий Громов. - Случай возмутительный, будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения, если на этом будет настаивать пострадавшая сторона. Работа кондуктора будет взята на контроль. С кондукторским проведем соответствующие инструктажи.

В итоге кондуктор принесла извинения девочке и ее маме, сказала, что искренне сожалеет о произошедшем.

- Мы часто пользуемся услугами общественного транспорта и обычно кондукторы вежливы, - сказала мама девочки Елена Владимировна. - Мы нисколько не за увольнение кондуктора, мы просто хотим, чтобы она сделала правильные выводы и в дальнейшем общалась с пассажирами, соблюдая этические нормы. Хочу отметить хорошую обратную связь — мне сразу же позвонили, все выяснили, к руководству муниципального учреждения у меня претензий нет.

В МБУ «Пассажирские перевозки» признают - технический сбой в работе терминала, ставший причиной возникшего конфликта, к сожалению, не единичен. В салоне автобусов размещены памятки, в соответствии с которыми следует действовать, если карта оказалась в стоп-листе, или для того, чтобы узнать баланс транспортной карты. По всем проблемным ситуациям необходимо обращаться по телефону горячей линии ООО «Оператор транспортных систем» 8-800-301-04-44.

ИСТОЧНИК KP.RU