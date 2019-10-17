В Тамбовской области отменяются сезонные пригородные поезда
Будет прекращено движение утреннего и вечернего рейса
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В связи с окончанием дачного сезона с 21 октября в Тамбовской области, по информации АО "ППК "Черноземье" отменяются сезонные пригородные поезда:
№6503/6504 «Тамбов-1 – Старое Юрьево», курсирующий по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям, отправление в 05:48, прибытие в 09:35;
№6503/6504 «Старое Юрьево – Тамбов-1», курсирующий по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям, отправление в 18:29, прибытие в 22:14.
ИСТОЧНИК KP.RU