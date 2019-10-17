2019-10-17T15:40:54+03:00
Общество

В Москве наградят 16-летнюю тамбовчанку, которая спасла во время пожара двух маленьких детей

Валерия Глазкова в момент ЧП осталась дома с племянниками одна
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Валерия Глазкова отправится на награждение в МосквуВалерия Глазкова отправится на награждение в Москву
Изменить размер текста:

16-летняя тамбовчанка Валерия Глазкова получит награду за спасение двоих детей. 13 июля этого года примерно она с 9-летним и 5-летним племянниками находилась у себя дома в Моршанске. Мама и папа были на работе. Примерно в половине второго Валерия почувствовала запах дыма и услышала треск на террасе. девочка открыла дверь и не смогла ничего разглядеть, так как кругом был дым и огонь. Валерия не растерялась, закрыла дверь, быстро побежала и намочила одеяло водой, положила его на пол перед дверью. Затем она позвонила маме и сообщила о случившемся. Забежала в спальню к племянникам. Сначала она разбудила старшего мальчика, затем открыла окно в общей комнате и помогла ему выбраться на улицу. После она начала будить пятилетнего племянника, но он не хотел просыпаться, тогда девочка взяла его на руки и вместе с ним смогла выбраться на улицу через окно. Отвела мальчиков к соседям, которые помогли ей вызвать бригаду пожарной службы.

В результате пожара сгорел дом со всем имуществом, но никто из находившихся в нем людей не пострадал.

- В конце октября юная героиня с мамой поедет в Москву, где 1 ноября состоится торжественная церемония награждения Директором Росгвардии и председателем Совета Федерации РФ детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни в рамках VI гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове отключат свет
В Тамбове внедряется «умная» транспортная система
Кондуктор тамбовского автобуса, которая отправила ребенка «просить деньги у пассажиров», извинилась перед девочкой и ее мамой
В Тамбовской области на ремонт дорог потратили почти 6 млрд рублей
В Тамбовской области отменяются сезонные пригородные поезда
12 утонули, 8 спасли: в Тамбовской области подвели итоги купального сезона
Тамбовское предприятие 5 месяцев не платило работникам зарплату
Администрация Тамбовской области ответила на претензии ОНФ к школе-долгострою в Мичуринске
Пособие для многодетных тамбовских семей вырастет на 332 рубля
В Мичуринске рецептурные препараты продавали всем желающим
Тамбовчанка в очередной раз попалась на незаконной продаже алкоголя
Кондуктор тамбовского автобуса заставила девочку просить деньги на проезд у пассажиров
В Тамбове столкнулись микроавтобус и легковушка