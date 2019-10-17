В Москве наградят 16-летнюю тамбовчанку, которая спасла во время пожара двух маленьких детей

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-17T15:40:54+03:00

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16-летняя тамбовчанка Валерия Глазкова получит награду за спасение двоих детей. 13 июля этого года примерно она с 9-летним и 5-летним племянниками находилась у себя дома в Моршанске. Мама и папа были на работе. Примерно в половине второго Валерия почувствовала запах дыма и услышала треск на террасе. девочка открыла дверь и не смогла ничего разглядеть, так как кругом был дым и огонь. Валерия не растерялась, закрыла дверь, быстро побежала и намочила одеяло водой, положила его на пол перед дверью. Затем она позвонила маме и сообщила о случившемся. Забежала в спальню к племянникам. Сначала она разбудила старшего мальчика, затем открыла окно в общей комнате и помогла ему выбраться на улицу. После она начала будить пятилетнего племянника, но он не хотел просыпаться, тогда девочка взяла его на руки и вместе с ним смогла выбраться на улицу через окно. Отвела мальчиков к соседям, которые помогли ей вызвать бригаду пожарной службы.

В результате пожара сгорел дом со всем имуществом, но никто из находившихся в нем людей не пострадал.

- В конце октября юная героиня с мамой поедет в Москву, где 1 ноября состоится торжественная церемония награждения Директором Росгвардии и председателем Совета Федерации РФ детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни в рамках VI гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото Росгвардии

ИСТОЧНИК KP.RU