12 утонули, 8 спасли: в Тамбовской области подвели итоги купального сезона

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-17T15:00:11+03:00

По сравнению с прошлым годом число невыплывших уменьшилось на 5 человек

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Купальный сезон - 2019 в Тамбовской области завершился 31 августа. Жители региона могли отдохнуть на оном из 94 оборудованных пляжей. Однако многие предпочитали расслабляться в местах, для этого не предназначенных. Этот факт, а также тяга некоторых тамбовчан смешивать купание и алкоголь привели к печальной статистике.

Прошедшим летом в нашей области утонули 12 человек, 8 удалось спасти. Кстати, в этом году утонувших было на 5 меньше, чем в 2018-м.

- Чтобы и дальше снизить печальную статистику даны поручения главам муниципалитетов более ответственно подойти к подготовке пляжей и мест отдыха на воде, чтобы исключить купание в опасных местах, – сообщают в региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU