Пособие для многодетных тамбовских семей вырастет на 332 рубля

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-17T13:40:57+03:00

К 2020 году его размер составит 9063 рубля

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На заседании комитета по труду и социальной политике областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2020 год величины прожиточного минимума для детей в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка».

Сейчас семьи, доход которых ниже среднедушевого по области (26 233 рублей), ежемесячно получают пособие в размере 8731 рубля на третьего и последующего ребёнка.

К 2020 году, с учётом инфляции в 103, 8%, оно повысится до 9063 рублей. Подсчитано, что эту выплату в следующем году будут получать родители 5100 детей.

- Комитет решил рекомендовать областной Думе рассмотреть данный проект и принять его в целом, - рассказали в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU