В Мичуринске рецептурные препараты продавали всем желающим

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-17T13:20:09+03:00

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Прокуратура Мичуринска проверила, как соблюдается законодательство в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. В результате были выявлены нарушения в одном из аптечных пунктов.

Установлено, что директор аптеки продала покупателю препарат, который должен отпускаться только по рецепту. Кроме того, в аптечном пункте без соответствующих документов находились лекарства, запрещенные к распространению без рецепта.

- Прокуратура возбудила в отношении директора общества с ограниченной ответственностью (она же директор аптеки) дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1. КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого на нее наложен административный штраф в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU