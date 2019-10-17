2019-10-17T12:55:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанка в очередной раз попалась на незаконной продаже алкоголя

67-летняя пенсионерка торговала спиртным на дому
Магдалина Кочнева
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Тамбовчанка дала признательные показанияТамбовчанка дала признательные показания
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Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю алкоголем в п. Дмитриевка Никифоровского района. 16 октября в местную дежурную часть сообщили о нелегальной реализации вино-водочных изделий. Участковый выяснил, что незаконно продавала алкоголь у себя дома 67-летняя женщина с ул.Молодежной. Как оказалось, она уже привлекалась за аналогичные правонарушения.

Тамбовчанка дала признательные показания. На месте нарушения сотрудники изъяли бутылку спиртосодержащей жидкости.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Повторное нарушение наказывается штрафом от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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