2019-10-17T12:11:29+03:00
Общество

Кондуктор тамбовского автобуса заставила девочку просить деньги на проезд у пассажиров

Ситуацией заинтересовались следственный комитет и прокуратура
Марина Поповцева
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Внимание СУ СК РФ по Тамбовской области привлекло активное обсуждение в СМИ происшествия в тамбовском автобусе. Девочка попыталась оплатить проезд картой, но та оказалась в стоп-листе. Кондуктор отказалась выпустить ребенка из автобуса.

- Она начала унижать ребенка, обвинять, что она знала об этом и специально платила картой. Наличных денег у дочки не было, только 10 рублей. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров, - пишет мама девочки на сайте МБУ «Пассажирские перевозки».

СУ СК по Тамбовской области сообщает, что даст правовую оценку данному факту. Кроме того, ситуацией заинтересовалась прокуратура.

- В настоящее время прокуратура области поручила прокурору Ленинского района Тамбова провести проверку по указанному факту, при получении данных принять в отношении виновных лиц соответствующие меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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