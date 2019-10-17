Кондуктор тамбовского автобуса заставила девочку просить деньги на проезд у пассажиров
Внимание СУ СК РФ по Тамбовской области привлекло активное обсуждение в СМИ происшествия в тамбовском автобусе. Девочка попыталась оплатить проезд картой, но та оказалась в стоп-листе. Кондуктор отказалась выпустить ребенка из автобуса.
- Она начала унижать ребенка, обвинять, что она знала об этом и специально платила картой. Наличных денег у дочки не было, только 10 рублей. Кондуктор не выпустила ее из автобуса и заставила просить деньги у пассажиров, - пишет мама девочки на сайте МБУ «Пассажирские перевозки».
СУ СК по Тамбовской области сообщает, что даст правовую оценку данному факту. Кроме того, ситуацией заинтересовалась прокуратура.
- В настоящее время прокуратура области поручила прокурору Ленинского района Тамбова провести проверку по указанному факту, при получении данных принять в отношении виновных лиц соответствующие меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU