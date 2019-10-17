2019-10-17T11:53:14+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись микроавтобус и легковушка

В аварии пострадал 35-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы получил пассажир маршруткиТравмы получил пассажир маршруткиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария с участием маршрутного такси №34 произошла в областном центре 16 октября в 17 часов 5 минут на улице Авиационной в районе дома №137. Как рассказали в областном УГИБДД, 57-летний водитель микроавтобуса, выполняя на перекрестке поворот налево, столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-21102», под управлением 35-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил 35-летний пассажир микроавтобуса, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – С травмами его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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