2019-10-17T11:12:49+03:00
Общество

Следователи заинтересовались проверками ОНФ строительства школы в Мичуринском районе

Региональный СУ СК даст правовую оценку выявленным фактам
Марина Поповцева
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В средствах массовой информации и интернете широкий общественный резонанс получили результаты рейда в Мичуринском районе. Они были обнародованы Общероссийским народным фронтом "За честные закупки".

Представители ОНФ проверили, как идет строительство школы и детского сада, фельдшерско-акушерского пункта, а также благоустройство коллекционного сада, детских и спортивных площадок, установка современного туалетного модуля.

При этом были выявлены нарушения. В частности, были завышены цены по заключенным госконтрактам, сроки строительства не соблюдались.

В настоящее время нарушения при строительстве школы в Мичуринске уже стали предметом расследования региональных управлений МВД и СК России.

- Всем вышеуказанным фактам будет дана правовая оценка в рамках организованных следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области процессуальных проверок, - сообщают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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