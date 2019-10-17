2019-10-17T11:03:10+03:00
Общество

Покровскую ярмарку в Тамбове планируют разместить на другом берегу Цны

Торговые ряды останутся на месте, а демонстрационную часть собираются «переселить» за заречную территорию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Один берег для проведения такого массового мероприятия стал тесенОдин берег для проведения такого массового мероприятия стал тесенФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове сразу после завершения девятой Международной Покровской ярмарки, начали подготовку к десятому, юбилейному мероприятию, которое пройдет в 2020 году. По информации администрации города, в рамках обсуждения будущей ярмарки возникла идея о ее расширении.

- Возможно в следующем году демонстрационная часть ярмарки расположится уже на Заречной территории, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Конкретное решение по этому вопросу примет рабочая группа, которую планируют создать в ближайшие дни. В нее войдут работники структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации города Тамбова, а также приглашенные эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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