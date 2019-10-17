Покровскую ярмарку в Тамбове планируют разместить на другом берегу Цны
В Тамбове сразу после завершения девятой Международной Покровской ярмарки, начали подготовку к десятому, юбилейному мероприятию, которое пройдет в 2020 году. По информации администрации города, в рамках обсуждения будущей ярмарки возникла идея о ее расширении.
- Возможно в следующем году демонстрационная часть ярмарки расположится уже на Заречной территории, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Конкретное решение по этому вопросу примет рабочая группа, которую планируют создать в ближайшие дни. В нее войдут работники структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации города Тамбова, а также приглашенные эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU