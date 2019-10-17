Житель Тамбовской области украл у односельчан более 800 кг металлолома

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-17T10:31:19+03:00

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В полицию Моршанского района поступило сразу два сообщения о кражах металлоизделий. Жители села Левино обнаружили пропажу лома. Злоумышленник сломал кирпичную стену сарая и вывез на своем автомобиле 100 кг чермета и 34 кг лома цветных металлов. Во втором случае из ангара пропало 600 кг черного и 100 кг цветного металлолома.

Личность злоумышленника удалось установить. 40-летний житель села Левино дал признательные показания. Похищенное было изъято и возвращено владельцам. Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU