Водитель иномарки протаранил на тамбовской трассе три автомобиля

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-17T10:01:44+03:00

Одна из машин вылетела в кювет: пострадал ее водитель

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Массовая авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 16 октября примерно в четыре часа утра на 386 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Мичуринского района. По данным регионального УГИБДДД, 32-летний водитель автомобиля «Peugeot-406» выехал на полосу встречного движения, где поочередно столкнулся с автомобилями: «Mercedes 174416», под управлением 50-летнего мужчины, «Lada Kalina», в котором находился 31-летний водитель и «Citroen Berlingo», с 37-летним мужчиной за рулем.

- После столкновения автомобиль «Lada Kalina» в неконтролируемом движении вынесло в левый по ходу движения кювет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - В результате ДТП его водитель получил телесные повреждения, на автомобиле скорой медицинской его доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

Одна из машин вылетела в кюветФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU