Тамбовчан призывают спасти китов

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-16T13:13:00+03:00

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Тамбовчан приглашают поддержать общественную инициативу за запрет на добычу китов в учебных и культурно-просветительских целях. Проголосовать за нее можно на сайте "Российская общественная инициатива" по ссылке https://www.roi.ru/49427/

Организаторы голосования напоминают, что с 2011 по 2015 год в российских водах коммерческие компании отловили 29 косаток, сотни белух и дельфинов. Многие животные были проданы или переданы в "аренду" в зарубежные океанариумы за миллионы долларов, а многие погибли во время отлова, запутавшись в сетях, или в течение короткого времени после него, не справившись со стрессом и болезнями. Недолог век китообразных в отечественных океанариумах. Но пока их добыча продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU