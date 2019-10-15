2019-10-15T08:59:50+03:00
Звезды

«Тамбовчата» собрали коллекцию наград на всероссийском фестивале

Ребята завоевали дипломы лауреатов 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней в разных направлениях
Марина Поповцева
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Ансамбль завоевал сразу 7 дипломовАнсамбль завоевал сразу 7 дипломов
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Детский творческий коллектив «Тамбовчата» принял участие во Всероссийском фестивале искусств «Звёздный меридиан». В Тамбов ребята привезли дипломы лауреатов 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней.

Индивидуальные награды заслужили Мария Журавлева, получившая диплом 1-ой степени в направлении «Эстрадный танец», и Полина Павлюкевич, заслужившая диплом 2-ой степени в направлении «Модерн».

Кроме того, ансамбль получил награды в направлениях «Эстрадный танец», «Современная хореография», «Народный танец», «Модерн», «Стрит шоу».

- Для детей очень ценно участвовать в конкурсах такого уровня, а нам, педагогам, приятно наблюдать за тем, как дети раскрываются и испытывают настоящее удовольствие от выступлений, - процитировал портал областного управления образования и науки Киру Леонову, педагога детского образцового коллектива Ансамбля песни и танца «Тамбовчата».

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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