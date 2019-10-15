2019-10-15T09:29:59+03:00
Общество

35 тамбовчан получили травмы в авариях с участием автобусов

Количество таких ДТП в регионе увеличилось на 25%
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области серьезно увеличилось количество аварий, которые произошли по вине водителей автобусов. По данным пресс-службы областного УГИБДД, за 9 месяцев текущего года на территории региона зафиксировали 25 таких ДТП, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В этих авариях травмы получили 35 человек, это на 17% меньше, чем за 9 месяцев 2018-го.

- Анализ происшествий показывает, что их причинами явились низкий уровень транспортной дисциплины водителей автобусов, несоблюдение ими Правил дорожного движения, а также факты невыполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к организации и осуществлению пассажирских перевозок, - пояснили в региональном УГИБДД. - Чтобы снизить аварийность, с 15 по 22 октября на территории Тамбовской области пройдёт второй этап оперативно-профилактической операции «Автобус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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