35 тамбовчан получили травмы в авариях с участием автобусов
В Тамбовской области серьезно увеличилось количество аварий, которые произошли по вине водителей автобусов. По данным пресс-службы областного УГИБДД, за 9 месяцев текущего года на территории региона зафиксировали 25 таких ДТП, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В этих авариях травмы получили 35 человек, это на 17% меньше, чем за 9 месяцев 2018-го.
- Анализ происшествий показывает, что их причинами явились низкий уровень транспортной дисциплины водителей автобусов, несоблюдение ими Правил дорожного движения, а также факты невыполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к организации и осуществлению пассажирских перевозок, - пояснили в региональном УГИБДД. - Чтобы снизить аварийность, с 15 по 22 октября на территории Тамбовской области пройдёт второй этап оперативно-профилактической операции «Автобус».
ИСТОЧНИК KP.RU