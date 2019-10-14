2019-10-14T10:34:42+03:00
Общество

Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»

Участие в одном из главных событий сферы предпринимательства приняли представители малого бизнеса столицы Черноземья
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Своими секретами мастерства с ними поделились известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области построения эффективных команд и персонального развития Владимир Герасичев, а также другие спикеры.

Мероприятие открыла заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Наталья Дёмина, отметив, что для всех участников форум стал хорошей возможностью инвестиций в собственное образование.

Программа форума длилась весь день и включила массу полезных лекций. Важной частью мероприятия и, пожалуй, его главной особенностью стал разбор реальных кейсов двух воронежских компаний. В формате ток-шоу герои поделились своими проблемами и получили уникальные советы от экспертов, которые могут применяться для развития бизнеса и остальных участников форума.

Через два месяца съемочная группа вернется повторно к этим предпринимателям и в финальном сюжете покажет, насколько советы спикеров помогли росту эффективности их бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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