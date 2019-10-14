Виновник аварии на Тамбовщине, в которой погиб подросток, бросил еще живого пассажира и сбежал

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-14T11:03:39+03:00

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Стали известны подробности аварии, которая произошла в Токаревском районе 12 октября в три часа ночи. В результате этого ДТП погиб 14-летний подросток. Как выяснили в региональном УГИБДД 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В момент ДТП в салоне автомобиля находился 14-летний мальчик, который получил серьезные травмы. Но водитель не оказал никакой помощи подростку и предпочел скрыться с места ДТП. Пострадавшего нашли лишь спустя несколько часов. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти его жизнь врачи не смогли, он скончался.

- В ходе розыскных мероприятий виновник происшествия был установлен и задержан днём 12 октября, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU