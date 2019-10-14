В Советском районе Тамбова ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-14T10:01:07+03:00

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В Тамбове обнаружили бешенство у домашней кошки. По данным управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям больное животное обитало в доме на на ул. Сергея Лазо.

- В целях предупреждения распространения заболевания животных бешенством постановлением главы администрации Тамбовской области в эпизоотическом очаге установлен карантин, - сообщают в ведомстве. - Территория Советского района города Тамбова объявлена угрожаемой зоной по бешенству животных. Теперь в неблагополучном районе запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак и вывозить животных за его пределы.

ИСТОЧНИК KP.RU