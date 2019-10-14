В Тамбовской области снизилось число самоубийств

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-14T10:30:55+03:00

В 2019 году в регионе не зафиксировано подростковых суицидов

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В 2019 году в Тамбовской области стало меньше самоубийств. По сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 32 %. Еще один положительный момент - в 2019 году не зафиксировано завершенных суицидов среди несовершеннолетних.

Сотрудники Тамбовской психиатрической больницы ведут целенаправленную работу, чтобы выявить суицидальные тенденции на ранней стадии и вовремя помощь, в том числе и несовершеннолетним.

- По данным ВОЗ каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них (52%) - это лица с пограничными психическими расстройствами, - отмечают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU