В Тамбовской области снизилось число самоубийств
В 2019 году в Тамбовской области стало меньше самоубийств. По сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 32 %. Еще один положительный момент - в 2019 году не зафиксировано завершенных суицидов среди несовершеннолетних.
Сотрудники Тамбовской психиатрической больницы ведут целенаправленную работу, чтобы выявить суицидальные тенденции на ранней стадии и вовремя помощь, в том числе и несовершеннолетним.
- По данным ВОЗ каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни. Большинство из них (52%) - это лица с пограничными психическими расстройствами, - отмечают в управлении здравоохранения Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU