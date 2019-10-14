2019-10-14T09:01:49+03:00
Общество

Знаменская детская школа искусств закупила новые инструменты и оборудование

Приобретения покажут гостям в День открытых дверей
Марина Поповцева
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Для гостей проведут обзорные экскурсии по школеДля гостей проведут обзорные экскурсии по школеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2019 году Знаменская детская школа искусств получила более 4,7 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». На эти деньги купили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы. Предпочтение решили отдать продукции отечественного производства.

15 октября в школе пройдет День открытых дверей.

- Для гостей проведут обзорные экскурсии по школе, посетить можно будет все 4 учебных корпуса, мастер-классы ведущих преподавателей, открытые уроки, выставку творческих работ учащихся и концерты, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Всего в этом году обновить материально-техническую базу смогли 6 муниципальных детских школ искусств региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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