Знаменская детская школа искусств закупила новые инструменты и оборудование
В 2019 году Знаменская детская школа искусств получила более 4,7 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». На эти деньги купили новое оборудование, музыкальные инструменты и учебные материалы. Предпочтение решили отдать продукции отечественного производства.
15 октября в школе пройдет День открытых дверей.
- Для гостей проведут обзорные экскурсии по школе, посетить можно будет все 4 учебных корпуса, мастер-классы ведущих преподавателей, открытые уроки, выставку творческих работ учащихся и концерты, - рассказали в администрации Тамбовской области.
Всего в этом году обновить материально-техническую базу смогли 6 муниципальных детских школ искусств региона.
ИСТОЧНИК KP.RU