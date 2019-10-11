В Тамбовской области водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой
Медики забрали мужчину в больницу с места аварии
ДТП произошло в ТокаревкеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 10 октября в два часа дня на улице Тамбовской около дома № 3 рабочего поселка Токаревка. 36-летний водитель автомобиля «Renault Logan» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «MAN». За рулем фуры находился 54-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Renault Logan» получил телесные повреждения и был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU