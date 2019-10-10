В лобовом столкновении авто в Тамбовской области пострадали два человека
Один из автомобилей выскочил на встречную полосу
Травмы в аварии получили мужчина и женщинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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9 октября в 20 часов 30 минут на улице Центральная в районе дома №83 села Сычевка Никифоровского района 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115», по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендай Матрикс», за рулем которого находился 23-летний мужчина.
- В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «ВАЗ 2115» и 25-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Матрикс», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU