В Тамбовской области мать-алкоголичку хотят ограничить в родительских правах

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-09T12:02:01+03:00

Женщина забросила воспитание младшей дочери и совсем ей не интересуется

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В Мичуринском районе прокуратура через суд добивается ограничения в родительских правах 41-летней матери двоих дочерей. И если одна девочка уже совершеннолетняя и живет своей жизнью, то вторая еще нуждается в материнской заботе, но родительница не считает своим долгом воспитывать ее.

Установлено, что данная семья состоит на учете в Совете помощи семье и детям при администрации сельсовета и имеет статус неблагополучной. Мать ведет аморальный образ жизни, регулярно пьет и оставляет ребенка одного на долгое время.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей женщину уже привлекали к административной ответственности, но к должному результату это не привело. Она продолжает злоупотреблять спиртными напитками, а дома все такой же бардак и хаос.

- Проживание в таких условиях ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. В связи с чем, прокуратура в судебном порядке инициировала вопрос об ограничении горе-матери в родительских правах и передаче ребенка на попечение старшей сестре, а также взыскании с ответчицы алиментов на содержание несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU