Пьяный тамбовчанин разбил бокал об голову охранника бара
Агрессивного посетителя задержали росгвардейцы
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В минувшую субботу, 5 октября, в кафе-баре по улице Максима Горького в Тамбове произошел неприятный инцидент. Изрядно выпивший посетитель заведения, который еле-еле стоял на ногах, устроил дебош и ударил бокалом по голове охранника заведения.
- К оперативно прибывшим на место вызова росгвардейцам обратилась администратор кафе, которая указала на агрессивного мужчину, учинившего дебош, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Хулиган был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU