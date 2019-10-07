Пьяный тамбовчанин разбил бокал об голову охранника бара

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-07T15:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 5 октября, в кафе-баре по улице Максима Горького в Тамбове произошел неприятный инцидент. Изрядно выпивший посетитель заведения, который еле-еле стоял на ногах, устроил дебош и ударил бокалом по голове охранника заведения.

- К оперативно прибывшим на место вызова росгвардейцам обратилась администратор кафе, которая указала на агрессивного мужчину, учинившего дебош, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Хулиган был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU