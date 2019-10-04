В Пригородном лесу Тамбова в аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок и беременная женщина

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-04T09:33:59+03:00

Один из водителей "неудачно" развернулся Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой получили травмы пять человек, произошла 3 октября в 19 часов 10 минут на улице Лунной в районе дома №7 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124», во время разворота столкнулся с «ВАЗ-21150», которым управлял 31-летний мужчина. В результате травмы получили 5 человек, среди которых находилась беременная женщина и 8-летний ребенок.

- Пострадавших водителей обоих автомобилей, двух женщин 26 и 28 лет, а также ребенка доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки и детскую областную больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

В аварии пострадали пять человекФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU