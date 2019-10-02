Задержаны двое тамбовчан, делавших «закладки»
Мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы
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Сотрудники Управления наркоконтроля областного УМВД обнаружили на территории садоводческого товарищества два тайника-«закладки». Изъято 0,9 граммов амфетамина и гашиша. Наркотики в тайники положили дилеры, планировавшие их продать.
Оперативникам удалось выйти на подозреваемых. Были задержаны 28- и 21-летний жители поселка Комсомолец Тамбовского района. Свою вину задержанные признали. Возбуждено уголовное дело.
- Санкцией статьи установлено наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 8 лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU