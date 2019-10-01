В Тамбове на пешеходном переходе сбили двух человек
Авария, в которой пострадали два пешехода, произошла 30 сентября в 18 часов 54 минут на улице Степана Разина в районе дома №11 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» наехал на пешеходов: 59-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу слева на право относительно направления движения автомобиля.
- В результате аварии пешеходы получили травмы, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Их госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Пешеходы оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU