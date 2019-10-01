2019-10-01T16:03:27+03:00
Происшествия

В Тамбове на пешеходном переходе сбили двух человек

Мужчина и женщина оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Мужчина и женщина переходили улицу по "зебре"Мужчина и женщина переходили улицу по "зебре"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой пострадали два пешехода, произошла 30 сентября в 18 часов 54 минут на улице Степана Разина в районе дома №11 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» наехал на пешеходов: 59-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу слева на право относительно направления движения автомобиля.

- В результате аварии пешеходы получили травмы, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Их госпитализировали во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Пешеходы оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пешеходы оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию мобильники
В Тамбовской области умер избитый 44-летний мужчина
На кафе «Кондитерская» в Тамбове появится мемориальная доска в память о его директоре Константине Стегачеве
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Тамбовчане пожаловались на антисанитарию в «сиротском» доме на Школьном проезде
Житель Тамбовской области отправится в тюрьму за убийство собутыльника
Тамбовчане могут пожаловаться на рюмочные
Бывшие супруги задолжали по алиментам более миллиона рублей каждый
«Забота» помогает выявить случаи онкологии в Тамбовской области
В гаражах Тамбова торговали «паленым» алкоголем
Тамбовчане массово болеют ОРВИ
На Тамбовщине будут судить бывшего МЧСовца и директора фирмы
Начат прием заявок на премию «Студент года - 2019»
Тамбовская гордума отменила аукцион на покупку ноутбуков за 2,4 миллиона рублей
Двое тамбовчан незаконно зарегистрировали иностранцев
Тепло стало поступать в дома Тамбова, где недавно завершили ремонтные работы на сетях
Мошенник прикинулся сотрудником банка и оставил тамбовчанина без всех сбережений
Тамбовчанин на «Волге» влетел в парковочный карман и «помял» четыре авто
Житель Тамбовской области «проучил» гражданскую супругу за пьянство
Житель Тамбовской области украл мост
Тамбовские медики отработали действия при обнаружении лихорадки Эбола