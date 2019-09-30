10 тысяч за 500 рублей: тамбовчанин оштрафован за дачу взятки

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-30T11:33:44+03:00

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За дачу мелкой взятки сотруднику полиции житель Кирсанова осужден к штрафу. 60-летнему мужчине вынесен приговор по уголовному делу, предусмотреному ч.3 ст.30, ч.1 ст.292.2 УК РФ ( покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

В июне тамбовчанин на машине подъехал к своему дому, куда на патрульном автомобиле прибыли инспектора ДПС для проверки информации о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке документов инспектор заметил, что водитель пьян и предложил ему пройти в патрульный автомобиль для составления протокола.

Понимая, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии у него могут отнять права, мужчина положил на коврик пассажирского сиденья патрульного автомобиля 500 рублей, предназначавшихся инспектору. Однако полицейский отказался принять взятку и сообщил об этом в дежурную часть.

- Учитывая мнение государственного обвинителя, суд приговори злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. - сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU